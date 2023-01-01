 رفع 103 سيارات ودراجات نارية متهالكة من شوارع الجمهورية - بوابة الشروق
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رفع 103 سيارات ودراجات نارية متهالكة من شوارع الجمهورية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 12:00 م

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، 103 سيارات ودراجات نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال المرور بالجيزة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


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