كنائس الفيوم تحتفل بليلة رأس السنة الميلادية

بدأت كنائس الفيوم، باحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٣م، مساء اليوم، وسط حضور شعبي كبير من الأقباط، بعد انتهاء الإجراءات الإحترازية التي كانت تطبق في العامين الماضيين، لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الاحتفالات، المئات من الرجال والسيدات والأطفال، ورجال الكنيسة من القمامصة والقسوس، والشمامسة، وبمشاركة عدد من وسائل الإعلام بالمحافظة.



أقيمت الاحتفالات، وسط تأمين من رجال الشرطة، وشملت الاحتفالات، التسبحة، والقداس الإلهي، وصلاة خاصة منتصف الليل، التي يؤديها المصلون، قبل دقائق من بدء العام الميلادي الجديد، يدعون إلى الله بمغفرة الخطايا، وأن يكون العام الجديد، مليئ بالبركة والسلام والمحبة، وأن يعم الرخاء والبركة أرض مصر، وأن يكون عام للسلام في العالم.