 روسيا: إصابة جنديين سوريين جراء هجوم بطائرة مسيرة في اللاذقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: إصابة جنديين سوريين جراء هجوم بطائرة مسيرة في اللاذقية

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:29 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:29 ص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إصابة جنديين سوريين، جراء هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في محافظة اللاذقية السورية.
وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إلى إنه لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.
ولفت إلى أن المركز الروسي سجل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقوط أربع قذائف، في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.

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