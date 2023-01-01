ميدو يكشف عن مهاجم جديد في الإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام «ميدو»، عودة حسن صابر مهاجم وهداف فريق الناشئين مواليد 2005 إلى تدريبات الدراويش في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك نظرًا لما يقدمه اللاعب في السنوات الأخيرة مع فرق قطاع الناشئين بمسابقات دوري الجمهورية، خاصة وأنه حصل على لقب هداف الدوري مواليد 2005 برصيد 22 هدفًا.

كان حسن صابر، شارك مع الفريق الأول للإسماعيلي خلال مباراته ضد طلائع الجيش في ختام الدوري العام المنقضي ليصبح أصغر لاعب في هذه المسابقة.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في إطار الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.