انتشال 18 جثة بمقبرة جماعية في سرت الليبية

أعلنت السلطات الليبية، الأحد، انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، عثر عليها الأسبوع الماضي بمقبرة جماعية بمدينة سرت (غرب).



وجاء ذلك في بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (رسمية) نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكرت الهيئة أن "18 جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها الأسبوع الماضي في مقبرة جماعية بمنطقة السبعة (تابعة لبلدية سرت)".



وأوضحت أن "الجثث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بسرت وقامت الفرق المختصة بأخذ عينات من العظام وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها".



وتعلن السلطات الليبية من وقت لآخر العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أعلن سرت في أغسطس 2015 ولاية له.



وفي 17 ديسمبر 2016، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تحرير مدينة سرت بالكامل، عقب نحو عامين على سيطرة التنظيم عليها.