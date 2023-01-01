فورين بوليسي: نهاية الحرب الأوكرانية قد تكون بعيدة المنال في 2023

ــ التطورات الميدانية والدعم الدولي لكييف والوضع السياسي الداخلي في روسيا وأوكرانيا محددات لمستقبل الصراع

رأت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أنه لا مؤشرات على انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في وقت قريب، بل إن هناك شائعات تتردد حول شن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا بمشاركة بيلاروسيا في مطلع 2023.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أى استعداد للتراجع عن أهدافه العسكرية، حيث ألمح في وقت سابق من الشهر الماضى إلى أن الصراع يمكن أن يتحول إلى «عملية طويلة الأمد».

على صعيد آخر، تُظهر التطورات الأخيرة كعمليات تبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود، أن الدبلوماسية لا تزال قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، في ظل تعزيز أوكرانيا ارتباطاتها الدبلوماسية مع واشنطن وباريس وأنقرة من خلال اتصالات وزيارات رفيعة المستوى، بحسب التقرير.

وأوضحت «فورين بوليسي» أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بنتائج الحرب في عام 2023، إلا أن هناك ثلاثة عوامل أساسية يرجح أن تكون الأكثر تأثيرًا على مصيرها.

واستعرضت المجلة تلك العوامل وفى مقدمتها تقدم الأوكرانيين في ساحة المعركة، قائلة إن أوكرانيا خالفت توقعات الكثيرين بشأن قدرتها على مقاومة الهجوم الروسى الذي بدأ في 24 فبراير من العام الماضي، حيث لم تسقط كييف سريعًا في يد الروس أو انهارت الحكومة الأوكرانية، بل شنت القوات الأوكرانية فى الأشهر الأخيرة هجمات مضادة استعادت خلالها مناطق رئيسية مثل خاركيف وخيرسون.

وأرجعت المجلة نجاح أوكرانيا فى مقاومة الهجوم الروسي إلى الدعم المستمر من الغرب والأخطاء العملياتية الروسية وسوء التقدير السياسي، فضلا عن تفاني الحكومة الأوكرانية وجيشها وشعبها.

أما عن العامل الثاني فيتمثل في الدعم الدولى لأوكرانيا حيث أظهرت الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى «الناتو» استعدادها المستمر لدعم أوكرانيا وعزل روسيا، إلا أن دولا مثل الصين والهند وتركيا رفضت المشاركة في معاقبة روسيا، حتى أن هذه الدول ودولا أخرى زادت من وتيرة علاقاتها الاقتصادية مع موسكو لاسيما التعاون في مجال الطاقة.

وفي السياق نفسه، لا يمكن لموسكو أن تأخذ علاقاتها مع بكين ونيودلهى كأمر مسلم به، فبينما تؤيد وسائل الإعلام الحكومية الصينية روسيا، لم تتخذ البلاد أي جانب رسميًا، أما الهند فاتخذت موقفا محايدا، فيما عارضت تركيا الحرب علنا، بحسب المجلة.

وترجح « فورين بوليسي »، أن تعيد تلك الدول النظر في مستوى تعاونها الاقتصادى والسياسي مع روسيا إذا صعدت موسكو الصراع خلال هذا العام، عبر مواصلة تهديداتها باستخدام أسلحة كيماوية أو نووية، مما يجعل «شريان الحياة» الذى يعتمد عليه الاقتصاد الروسى الآن مرهونا بتصعيد موسكو.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث المؤثر على مصير الحرب فيتعلق بالوضع السياسي الداخلى في روسيا وأوكرانيا.

وقالت المجلة إن الرئيس بوتين أثبت قدرته على مواجهة معارضة الحرب فى الجبهة الداخلية من خلال تشريعات تقييدية، بينما أثبت نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ليس فقط قدرته على البقاء في السلطة ولكن أيضًا على تأمين تفويض قوي لتحركاته.

وأشارت «فورين بوليسي» إلى أنه إذا لم يتمكن أى من الطرفين تحقيق نصر عسكري كامل، فمن المرجح أن تتزايد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمرور الوقت وقد يصبح المسار الدبلوماسي أكثر استقطابا.

ونوهت المجلة بأن الحروب يجب أن تنتهى إما من خلال نصر حاسم أو حل دبلوماسي، قائلة إن استمرار البوتينية (سياسة بوتين) ومقاومة أوكرانيا حكومة وشعبا يعني أن عام 2023 قد لا يشهد هزيمة أو نصرًا.