الأمن السعودي يوقف عدة أشخاص في المدينة: ضايقوا المارة (شاهد)

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة بالسعودية، القبض على عدد من الأشخاص "لمضايقتهم المارة".



وقال حساب "الأمن العام" على موقع تويتر، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.



ولم يوضح حساب الأمن العام ما أقدم عليه الموقوفون بالتحديد، ليتم القبض عليهم.



وقبل نحو ثلاثة أسابيع، كانت شرطة المدينة المنورة أوقفت سعوديا ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية؛ معرضا حياة الآخرين للخطر.



وقالت الشرطة إنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة تقبض على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة pic.twitter.com/OviX40XJNA — الأمن العام (@security_gov) December 31, 2022