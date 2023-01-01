 الأمن السعودي يوقف عدة أشخاص في المدينة: ضايقوا المارة (شاهد) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن السعودي يوقف عدة أشخاص في المدينة: ضايقوا المارة (شاهد)

أحمد علاء
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:09 م
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة بالسعودية، القبض على عدد من الأشخاص "لمضايقتهم المارة".

وقال حساب "الأمن العام" على موقع تويتر، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولم يوضح حساب الأمن العام ما أقدم عليه الموقوفون بالتحديد، ليتم القبض عليهم.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، كانت شرطة المدينة المنورة أوقفت سعوديا ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية؛ معرضا حياة الآخرين للخطر.

وقالت الشرطة إنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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