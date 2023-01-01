تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تُقام مبارتين، فيما تُقام مباريات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وترصد الشروق خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير × أستون فيلا الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فوريست × تشيلسي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي

موناكو × ستاد بريست الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports HD 2

تولوز × أجاكسيو الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

نانت × أوكسير الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports HD 3

أنجيه × لوريان الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليون × كليرمون فوت الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

لانس × باريس سان جيرمان الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2