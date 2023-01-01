نشطاء بريطانيون يطالبون بوقف اعتقال وسجن المتظاهرين

دعت مجموعة "فقط اوقفوا النفط" في بريطانيا الشرطة والمحاكم إلى وقف اعتقال وسجن المتظاهرين.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن بيان مجموعة التغير المناخي نشر عشية ليلة رأس السنة الجديدة جاء فيه إن ضباط وأعضاء السلطة القضائية الذين يعتقلون ويسجنون المتظاهرين يعملون من أجل "السلطة والربح".



وتأسست مجموعة "فقط اوقفوا النفط" في فبراير من عام 2022 بهدف إجبار الحكومة على إنهاء جميع التراخيص الجديدة للتنقيب عن الوقود الأحفوري وتطويره وإنتاجه في المملكة المتحدة.



واحتلت المجموعة عناوين الصحف خلال مظاهرات المناخ التي تسببت في اختناقات مرورية لأميال على الطرق السريعة الرئيسية، وتعطيل الأحداث الكبرى بما في ذلك "جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون"، وإلحاق الضرر بالأعمال الفنية الشهيرة.



وقالت المجموعة: "إذا كنت تعمل في الشرطة أو القضاء ، يجب عليك أيضا كسر حاجز الصمت".



وأضافت "لا داعي لاعتقال الطلاب والمتقاعدين الشجعان. ليس عليك حبس هؤلاء الشجعان، المهرة، وأعضاء المجتمع المحبين".



يشار إلى إلقاء القبض على أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات "فقط اوقفوا النفط" وتم احتجاز 138 ناشطا داخل السجون إما في انتظار المحاكمة أو قضاء عقوبة ، وفقا للمجموعة.