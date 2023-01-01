أوكرانيا تعلن عن تكبيد الروس خسائر فادحة في باخموت

قال الجيش الأوكراني، إنه ألحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في باخموت، تلك المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا، والساحة لمعارك شرسة منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرهي تشيريفاتي مساء اليوم الأحد، إن حوالي 170 جنديا روسيا قتلوا في قتال للسيطرة على تلك المدينة التي مزقتها الحرب يوم أمس السبت.

ووصف تشيريفاتي ذلك بأنه "خط تجميع القتلى للروس"، وقال إن ما لا يقل عن مئتي آخرين من الروس أصيبوا.

ولم تعلق موسكو على ذلك، كما يتعذر التأكد بشكل فوري من روايات ساحة القتال في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وتسعى القوات الروسية بلا هوادة للسيطرة على باخموت التي أصبحت جائزة رمزية لموسكو، حتى على الرغم من أن محللين يقولون إنها ذات قيمة استراتيجية متواضعة فقط.