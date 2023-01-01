الحكومة السويسرية تبدأ العام الجديد بوافدين جديدين

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بدأت الحكومة السويسرية، المكونة من سبعة أعضاء، العام الجديد بانضمام عضوين جديدين.

وغادر وزيران، أولي ماورر وسيمونيتا سوماروجا، مناصبهما بعد أكثر من عشر سنوات في هذا المنصب، مما أدى إلى إجراء تعديل وزاري.

وبحلول اليوم الأحد، أصبحت الخبيرة الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية إليزابيث بوم شنايدر وزيرة العدل الجديدة.

وفي غضون ذلك، فقد أصبح عضو جماعة ضغط السيارات السابق ألبرت روستي وزير البيئة القادم.

وفي الوقت نفسه، تولى آلان بيرسيه بدءا من اليوم الأحد الرئاسة الدورية من بين أعضاء الحكومة السبعة لمدة اثني عشر شهرا، بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية والصحة.

يشار إلى أن نظام الحكم في سويسرا يختلف بشكل ملحوظ عن الديمقراطيات الأخرى.

وتتكون الحكومة من المجلس الاتحادي وأعضائه السبعة.

ويظل أعضاء المجلس الاتحادي السبعة في مناصبهم إلى حد كبير بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية لضمان الاستمرارية والاستقرار.

وتتجلى مشاركة المواطنين تحديدا من خلال الإدلاء بأصواتهم في أربعة استفتاءات تجرى في السنة.

وتقليديا، يتم تمثيل الأحزاب الأربعة الأكبر في المجلس الاتحادي. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية لا تنفذ دائما على الفور.

يشار إلى أنه منذ عام 2019 ، على سبيل المثال، كان حزب الخضر رابع أقوى حزب، لكنه غير ممثل في المجلس الاتحادي. ولكن إذا احتفظ بقوته الانتخابية في انتخابات عام 2023، فسيطالب بمقعد في المجلس الاتحادي.