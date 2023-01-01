إعلام بني سويف تطلق مبادرة «إحياء» للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية

أطلقت كلية الإعلام تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مبادرة لإحياء حياة جديدة دون تلوث بيئي، تحت عنوان "إحياء" تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.



يأتي ذلك في إطار الدور التنموي والمشاركة المجتمعية لطلاب الإعلام في خدمة المجتمع المحيط وتنميته من أجل بيئة صحية نظيفة وذلك بمشاركة فعالة من وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص على تبني تلك المبادرات التي يقوم بها الطلاب من خلال كليات الجامعة المختلفة لدعم الحس الوطني والمجتمعي تجاه مجتمعهم والحفاظ على البيئة نظيفة خالية من أنواع التلوث المختلفة.



وأوضح أن مبادرة "إحياء" تستهدف طلاب المدارس بمراحل التعليم الأساسي، وتوعيتهم بمخاطر التغيرات المناخية، وأهمية التشجير، والمساحات الخضراء، وغرس روح المسئولية في الطلاب.



وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم من أجل تنظيم زيارات طلابية لعدد من المدارس وتنظيم محاضرات حول مخاطر التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري، وأهمية التشجير.