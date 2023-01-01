فرمان من ميدو للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام «ميدو»، إقامة معسكرا مغلقا للفريق اليوم الأحد، ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الدراويش، الفريق القاهري مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي ميدو، وجهازه المعاون لإقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي الذي لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية أمس السبت، على ملعب عبدالرحمن أنوس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك الأخيرة.