 توقعات بتعافي سوق العقارات في هونج كونج بعد إعادة فتح الحدود الصينية - بوابة الشروق
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توقعات بتعافي سوق العقارات في هونج كونج بعد إعادة فتح الحدود الصينية

هونج كونج (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 11:14 ص

قال وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، إنه متفائل بشأن الآفاق الاقتصادية في المدينة هذا العام، ويتوقع انتعاش سوق العقارات المحلية بعد إعادة فتح الحدود الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن تشان ما كتبه في مدونته اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تشهد هونج كونج انتعاش الصادرات والسياحة وصناعة الخدمات المحلية مع إعادة فتح الحدود الصينية، كما أنه من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بشكل كبير خلال الربع الأول من العام بالمقارنة مع العام السابق.

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الاقتصاد أدى إلى تضرر قطاع العقارات في المدينة، حيث انخفض حجم المعاملات في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 38%، بحسب ما قاله وزير المالية.


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