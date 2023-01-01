عُمانتل تنشئ منصة تسوّق إلكترونية دعما للتحوّل الرقمي في السلطنة

تستعد "عمانتل" بتعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز لإنشاء "منصة عمانتل للتسوّق"، التي ستكون متجرًا إلكترونيًّا شاملًا للشركات والأفراد للبحث وشراء وبيع السلع والخدمات والحلول المبتكرة بأمان، والاستفادة من قدرات التعلم الذاتي وتحليل البيانات، وإثراء تجربة مستخدمي المنصة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، يأتي هذا التعاون في إطار جهود عمانتل للاستفادة من قدراتها وشراكاتها العالمية لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز إمكان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".

وستعمل عمانتل مع أمازون ويب سيرفيسز على تطوير منصة التسوّق التي سيتم تشغيلها على نظام أمازون، حيث ستستفيد المنصة من الخدمات التي تقدّمها منصة التسوّق الخاصة بـأمازون ويب.

وقال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل، إن "الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز التي تهدف إلى بناء منصة عمانتل للتسوّق تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رحلة التحوّل الرقمي للمؤسسات في سلطنة عُمان".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن القدرات والإمكانيات التي تمتلكها عمانتل إلى جانب خبرتها ستمكّنها من تقديم منصة ناجحة، وستلعب دورًا محوريًّا في تمكين الشركات بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النهوض بأعمالها وتحقيق المزيد من النمو".

وقال برنارد نجم نائب الرئيس للاتصالات في الشرق الأوسط بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS): "يستكشف مزوّدو خدمات الاتصالات الذين يركّزون على الابتكار مثل عمانتل، طرقًا جديدة لإضافة قيمة لمشتركيهم"، مشيرا إلى أنه "من خلال التشغيل على نظام أمازون ويب سيرفيسز سوف تتمكّن عمانتل من توسيع نطاق هذا السوق بسهولة أثناء تحقيقه المزيد من النمو ".