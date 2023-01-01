عقد مجمع إعلام زفتي بالتعاون مع مجلس مدينة زفتي ندوة تحت عنوان "شبكات التواصل وألعاب الموت"، للتعرف على حضارات الدول الأخرى أو مواكبة ومعرفة الأحداث والأخبار فور حدوثها.



وقال الدكتور محمد الشربيني، أستاذ التكنولوجيا بجامعة المنصورة، خلال كلمته بالندوة، إن شبكات التواصل وعدد الساعات التي نقضيها عليها سواء للتعليم أو تجميع المعلومات أو تنمية مهارات خاصة.



وأضاف أن لهذه الوسائل أضرار كما لها فوائد: "نحن من نعطي أطفالنا جهاز التليفون أو نفتح لهم الكمبيوتر على الألعاب لنبعدهم عنا حتى نستطيع قضاء أشغالنا ولكن في هذا السن الصغير يتعود عليها الطفل ويتأثرون بها، وخاصة الحركات والأصوات المصاحبة لهذه الألعاب فهي تؤثر على عقله وجميع حواسه وتجعل منه هدفًا سهلا للسيطرة عليه ويحقق كل طلباتها وأمرها دون تفكير".



وأوضح أن هذه الألعاب تعتبر حالة من حالات حروب الجيل الرابع التي تستهدف الشباب فهم حاضر ومستقبل الأمة، مشددا على أن هدف هذه الألعاب استقطاب الأطفال والشباب من سن ثلاث إلى 16 عاما، وتجميع بيانات ومعلومات عن مستخدميها وتدمير الأخلاق، وثوابت المجتمع وإحداث مشاكل نفسية ثم صحية وعقلية، والتي تؤدي بهم في النهاية إلى الانتحار أو الموت.



وأكد أن كثرة الحديث عن هذه الألعاب الضارة والتي منها (الحوت الأزرق– تشارلي – وتحدى كتم الأنفاس)، وغيرها ماهي إلا تشجيع واستفزاز لعقول وفكر أبناءنا.



واستطرد: "أبناؤنا يحاولون استكشاف حقيقة هذه الألعاب أهي كما يسمعوا أو غير ذلك"، مؤكدا أنه يوجد ألعاب وتطبيقات جيدة تساعد الطفل على الإبداع الفكري، ومنها ما يساعدهم على قوة الملاحظة والابتكار.



وأوصى بضرورة متابعة الآباء وفلترة التطبيقات لنشاط أبنائهم باستمرار ومصاحبة الأطفال واللعب معهم وخلق الألعاب المشتركة التي تزيد من قدرتهم اللغوية والرياضية والفكرية ووضع البدائل والحلول المفيدة.



وشدد على أنه من الضروري جعل الطفل يمارس الألعاب الرياضة في أرض الواقع، وليس على مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية وزيادة معارفه، وأصدقائه في المدارس والنادي والجيران الموثوق بهم.