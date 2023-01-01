خبيرة أبراج: محمد رمضان حظه كبير في 2023

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أن النجم محمد رمضان يظهر من برجه أن لديه حظ كبير خلال العام المقبل 2023، قائلة: "هناك مكاسب مالية ونجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأشارت عبير فؤاد، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنانة منة شلبي معرضة لبعض الاستفزازات وتميل للعصبية خلال العام المقبل، موجهة النصيحة لها بأن تكون أكثر هدوء ولا تفقد أعصابها، موضحة أن برج الأسد وشخصيات هذا البرج يعيشوا عام من التناقض، وهم الأكثر حظًا في الحب وجاذبية وفرص للارتباط.

كما أوضح عبير فؤاد، أن شخصيات برج الجدي هم الأكثر حظًا في هذا العام، ولهم سحر وجاذبية، إلا أنه من المتوقع أن يتعرضوا لبعض الضغوط العائلية البسيطة، بالإضافة إلى أن شخصيات برج الدلو لديهم إسرار في تحقيق أحلامهم، وهناك توقعات بعلاقات عاطفية جيدة في منتصف العام.