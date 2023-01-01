لجنة حقوقية: 700 انتهاك إسرائيلي للحريات الإعلامية في فلسطين عام 2022

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قالت لجنة حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، إنها رصدت أكثر من 700 انتهاك إسرائيلي للحريات الإعلامية في فلسطين شملت قتل صحفيتين اثنتين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة خلال العام 2022.

وأتهمت "لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين"، في تقرير وزعته على الصحفيين، إسرائيل بخرق القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وأوضحت اللجنة أن انتهاكات إسرائيل بحق الحريات الإعلامية شملت "جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة".

وأشارت إلى توثيق منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية.

ولفتت إلى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 51 عاما، مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية في مايو الماضي.

وكذلك استشهاد الصحفية غفران وراسنة (31 عاماً) جراء إطلاق رصاص إسرائيلي عليها وهي تمر على حاجز عسكري للجيش في مخيم العروب للاجئين في الخليل في يونيو الماضي.

ووثقت اللجنة 215 حالة استهداف إسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين سواء كانت بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم.

كما سجلت 85 حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز من بينهم أربع حالات إبعاد وحبس منزلي واستخدام ستة منهم كدروع بشرية.

ورصدت اللجنة ثلاث حالات منع من السفر لصحفيين فلسطينيين، و242 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، تم خلالها مصادرة 14 من المعدات والبطاقات الصحافية والهويات.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، رصدت اللجنة الحقوقية 87 انتهاكاً، توزعت في تسجيل 15 حالة في غزة، و72 حالة في الضفة الغربية، من بينها 31 حالة اعتقال لصحفيين، وتمديد اعتقال 12 آخرين.