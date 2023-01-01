قال الفنان محمد حماقي، إن فترة انفصاله عن زوجته دامت عامين، لافتا إلى أنه لم يخبر أحدا بالنبأ الذي تم في هدوء على حد وصفه، معقبا: "انفصلنا أنا وزجتي ورجعنا ومحدش كان يعرف".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس "عبر فضائية" دي إم سي "، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية مساء السبت: "كنت حريصا على عدم الكشف عن أمر الانفصال؛ تجنبا للتجاوزات والشائعات" مؤكدا أن أمرها يهمه وإن لم تكن معه، ولم يكن يسمح بأي تجاوزات في حقها.

وكشف عن سبب انفصاله، قائلا: "مررنا بمرحلة من عدم تفاهم وإصرار كل طرف على مواقفه بلا معنى.. وشعرنا أن الانفصال سوف يريح كل طرف من الآخر"، مشيرا إلى أن قرار الانفصال تم اتخاذه بناء على تفكير عقلاني، معقبا: "انفصلنا بالعقل ورجعنا بالقلب".

وأشار إلى أنه طيلة عامين من الانفصال لم يشعر بالراحة، متابعا: "مش عارف أشوف حد ومش عايز أشوف غيرها.. ومش قادر أخذ خطوة للأمام ".

وتابع: "كان يساورني الشك أثناء الليل باحتمالية زواجها.. فلا أستطيع أن أنام طيلة الليل وأشعر بالغضب الشديد من احتمالية تحقق هذا الأمر".

وواصل: "أحيانا يكون الانفصال مفيدا للطرفين حتى يراجع كل طرف مدى تقصيره في حق الآخر".

وأضاف أنه على الرغم من مرور عامين من الزواج دون أطفال، إلا أن حبه كان أقوى من أي مشاعر قد تحول دون عودته إليها، متابعا: "أنا بحب نهلة جدا من كل النواحي بعقلي وبمشاعري.. والحمد لله أننا رجعنا".