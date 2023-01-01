سقوط 3 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر فيسبوك

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عبر فيسبوك.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إتجار شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية - غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



بتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" و2 آخرين- مقيمان بمحافظة الدقهلية.



وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للإستفادة من فارق السعر، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم التواصل مع المتهمين الآخرين للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.



وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، تبين وجود حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته؛ للتأكيد على صحة رغبته فى البيع لعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.