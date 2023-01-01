أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن عام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني من بينها قتل 311 إرهابيا بينهم 213 بنيران سلاح الجو و98 آخرين في عمليات مختلفة.. موضحا أن أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات "داعش" الإرهابية.



وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن عام 2022 شهد إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود العراقية - السورية ومنع أية عمليات تسلل؛ مما أسفر عن قطع طرق الإمداد إلى تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف أن القوات الأمنية نجحت أيضا في الوصول إلى مناطق معقدة جغرافيا في عام 2022، والقيام بعمليات أمنية واسعة؛ أسفرت عن إيقاف العديد من التهديدات من قبل العناصر الإرهابية.. مشيرا إلى أن "العمليات المشتركة" تأمل أن يكون هناك مجال أكبر في التسليح والتدريب في عام 2023؛ لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية.