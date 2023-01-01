رئيسة البرلمان الألماني تدعو إلى إصلاح نظام التعليم في بلادها

صرحت رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج" بأنها ترى أن إصلاح نظام التعليم في ألمانيا يعد ضروريا.

وقالت باربل باس لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "المحليات مسؤولة عن المباني، والولايات مسؤولة عن الأفراد والتمويل"، لافتة إلى أنه يتم مواجهة بعض التحديات مثل الجدل حول الكفاءات ونقص الأموال.

وتابعت باس: "للآسف لازلنا بعيدين تماما عن العدالة في التعليم؛ فمدى جودة التدريس والدعم والتشجيع الذي يتلقاه أي طفل، لا يزال مرتبطا بشكل حاسم بالمكان الذي يذهب فيه إلى المدرسة".

وأشارت رئيسة البرلمان الألماني إلى أن البلديات الضعيفة مالياً لا تملك الأموال اللازمة لتوفير مبان وتجهيزات مناسبة.

وقالت: "إننا بحاجة لأفضل المدارس، لاسيما في بؤر التوتر الاجتماعي. ونتيجة ذلك نفقد عددا كبيرا للغاية من الأطفال الذين لا يتمون دراستهم".

ودعت باس لتشكيل لجنة يمكنها أن تعيد تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات بين المحليات والولايات والحكومة، وقالت: "إننا بحاجة لإصلاح نظامنا التعليمي الذي يعمل لأجل تكافؤ الفرص بصرف النظر عن الموطن والمسكن والمال الذي يمتلكه الآباء".