آلاف السائحين من مختلف الجنسيات يحتفلون بليلة رأس السنة بمنتجعات جنوب سيناء

احتفل آلاف السائحين مختلف جنسيات العالم الذين يقضون أجازاتهم بمنتجعات جنوب سيناء، بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، وسط أجواء من المرح، وحرصت الفنادق على إعداد الفقرات الفنية والاستعراضية شرقية وغربية، مع تقديم المأكولات والمشروبات وتوزيع الهدايا المختلفة على النزلاء.

وارتفعت نسبة الإشغالات السياحية بالفنادق والمنتجعات السياحية على مستوى المحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص، حيث تجاوزت نسبة الإشغالات العامة 95 %.

وشددت مديرية أمن جنوب سيناء إجراءات التأمين للفنادق والقرى السياحية، وتفعيل كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية وتأمين المطار، وانتشرت الكمائن الأمنية على المداخل الرئيسية للكنائس والأديرة وكافة المنشآت الحيوية، إضافة إلى نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات، ونشر الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الثابتة في الشوارع الحيوية.