إطلاق نار على طائرتين بمطار بيروت في احتفالات العام الجديد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز "إيرباص321" متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء احتفالات العام الجديد.

وذكر موقع قناة "الجديد"، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.

وأضاف أنه تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.

فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.

يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت ‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎