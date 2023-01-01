رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات الفصل الأول بكلية الحاسبات والمعلومات

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري جمعة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حتاتة، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وتأكد رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، من التزام الطلاب بالقواعد المقررة؛ بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.