تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

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قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز لمدة 120 دقيقة.

وستقام المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدراويش بالإسماعيلية في الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء اليوم بمقر النادي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات.