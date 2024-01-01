مسئول أمني إسرائيلي سابق يدعو لوقف إدخال الوقود إلى غزة

دعا الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيؤرا إيلاند، اليوم الإثنين، إلى وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال إيلاند لصحيفة "معاريف" العبرية: "النقطة الأكثر أهمية في رأيي هي التمييز بين الغذاء والوقود، حتى لو كان ينبغي نتيجة للتفاهمات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ففي رأيي ينبغي ألا يعطوا (الفلسطينيين) الوقود على الإطلاق".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الوقود عن القطاع، ولاحقا سمحت تحت ضغط أمريكي بإدخال كميات شحيحة جدا "لتفادي أزمة إنسانية كبيرة"، لكنها لا تكفي لتسيير مناحي الحياة في غزة.

وأضاف: "من الصحيح استخدامه (الوقود) كوسيلة للضغط، لأن حماس تحتاج إليه، وبدون وقود لا يمكنهم تشغيل الأنفاق"، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتبر أن استخدام الوقود "ضروري" للضغط على "حماس" للقبول بالتوصل الى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وقال: "إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين المحتجزين بغزة) هي في الواقع الحد الأدنى من الأدنى".

وأضاف: "وبالتالي، في رأيي، يجب أن يكون واضحًا أنه إلى أن يتم إطلاق صفقة الرهائن، ستتوقف إسرائيل عن إمداد الوقود، وإذا لم يتم ذلك، لن يتم التوصل إلى اتفاق، ولا يوجد وقود".

وتابع: "إن الوقود يخدم الاحتياجات المدنية، وخاصة مضخات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ولكنه بالطبع يخدم حماس أيضًا في الأنفاق".

وقد أعلنت "حماس" مرارا منذ بدء الحرب أنها لن تقبل التفاوض على تبادل الأسرى إلا في حال الوقف الإسرائيلي الكامل لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي ترفضه تل أبيب.

وفي 7 ديسمبر الماضي، وافقت إسرائيل على زيادة كمية الوقود، وذلك بإضافة "الحد الأدنى من الوقود اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة"، ولم تتضح الكمية المقرر زيادتها.