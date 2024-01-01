علي فرج يواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

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واصل علي فرج صدارة التصنيف العالمي للإسكواش في بداية العام الجديد 2024 وفقا لما أعلنته رابطة محترفي الإسكواش اليوم الإثنين.

وجاء علي فرج في الصدارة برصيد 22120 نقطة واحتل البيروفي دييجو إلياس المركز الثاني برصيد 15610 نقطة والنيوزيلندي بول كول في المركز الثالث برصيد 13810 نقطة.

بينما احتل مصطفى عسل المركز الرابع برصيد 10305 نقطة بينما احتل كريم عبد الجواد المركز السادس برصيد 9550 نقطة ومازن هشام المركز السابع برصيد 8185 نقطة واحتل طارق مؤمن المركز التاسع برصيد 7855 نقطة.

بينما احتل يوسف سليمان المركز 12 برصيد 5125 نقطة وجاء فارس دسوقي في المركز 15 برصيد 4035 نقطة واحتل علي أبو العينين المركز 16 برصيد 3915 نقطة وجاء محمد الشربيني في المركز 17 برصيد 3790 نقطة.