قالت طفلة فلسطينية إن رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 أبشع يوم في حياتها، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، معربة عن أمنياتها في حدوث وقف لإطلاق النار قريبًا.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «الغد»، اليوم الاثنين: «إحنا كتير خايفين من الاحتلال الصهيوني لأنه بيضل يضربوا وإحنا بنتلمس في الليل».

ونوهت أنها نزحت مع عائلتها من مدينة غزة إلى الجنوب قبل شهر ونصف من الآن، قائلة إن النازحين توزع عليهم علبتا فول فقط في اليوم الواحد.

وأعربت عن سعادتها بدمية أهداها لها أحد الصحفيين بمناسبة العام الجديد، معقبة: «واحد صحفي أعطانا هدول الدمى، الله يحفظه ويحفظ له ولاده يا رب، لأنه فرحنا اليوم».

وأكملت: «اليوم أبشع يوم في حياتي؛ لإننا مش عايشين مثل باقي العالم اللي بيحتفلوا بالفرقعات، إحنا بنحتفل بصواريخ اليهود».

وتمنت الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، مختتمة: «بدنا نروح ونعيش زي باقي الناس اللي عايشين في العالم وهما مبسوطين وفرحانين».