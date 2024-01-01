محافظ القاهرة يوجه بالتصدي لمحاولات احتكار السلع

قاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بأحياء المنطقة الغربية، للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء، وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة، فى بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما استمع محافظ القاهرة خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، إضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.