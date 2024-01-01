نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة القنطرة شرق والتى تنفذ في ٤ مناطق و٣٧ تابعا.

ناقش عصام الدين نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" فى مناطق السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ ١٠٠٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بالأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الطرق والرصف بالمبادرة والبالغ عددها ١٢ مشروعا من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول ٦٥ كيلو مترا وعرض ٨ أمتار وطرق فرعية داخلية، تثبيت تربة بطول ٦٥ كيلومترا وعرض ٦ أمتار، تم مناقشتها ونسب تنفيذها، حيث تم الانتهاء من مشروعين وجاري استكمال الأعمال بجلبانة والأبطال بالطرق الداخلية، وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪.