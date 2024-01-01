البيت الأبيض يتوقع بداية جيدة للاقتصاد الأمريكي في 2024

اعتبر البيت الأبيض أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يمثل بداية جيدة لعام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال جاريد برنستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، في تصريح اليوم: إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات، وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية، وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024.

وأضاف: "مقارنة بعام مضى، لا نعاني ركودا اقتصاديا، فالبطالة أقل من 4 في المئة منذ 22 شهرا، وغالون البنزين الآن بثلاثة دولارات و11 سنتا في المتوسط، وأقل من ثلاثة دولارات في 28 ولاية".

ودافع برنستين عن أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية، وقال إنه سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه في الانتخابات.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر مما هو متوقع في شهر ديسمبر الماضي، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد أوائل العام الجاري، لافتا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر، فيما استمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في شهر ديسمبر الماضي، ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.