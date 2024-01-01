أنغام تغني لنجاة الصغيرة في حفل نجمات العرب

بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

وشهد الحفل استعادة التراث، حيث قدمت المطربة أنغام، أغنية «دوارين» التي قدمتها الفنانة نجاة الصغيرة، وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.