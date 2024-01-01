 اجتماع تنسيقي قطري سعودي بخصوص منفذي أبو سمرة وسلوى الحدوديين - بوابة الشروق
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اجتماع تنسيقي قطري سعودي بخصوص منفذي أبو سمرة وسلوى الحدوديين

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:42 م

عقد بالدوحة، اليوم، الاجتماع التنسيقي القطري - السعودي بشأن خطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي.

ترأس الجانب القطري اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات، فيما ترأس الجانب السعودي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات.

وأشار اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، خلال الاجتماع، إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لتعزيز الجهود المبذولة بشأن تبادل البيانات لتسهيل إجراءات تنقل المسافرين بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي والتي تم التوقيع عليها في 25 ديسمبر الماضي.


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