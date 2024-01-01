كيف استقبل العالم العام الجديد 2024؟

بدأت الأمريكتان رحلتهما إلى العام الجديد، حيث نقلت نيويورك سيتي الولايات المتحدة إلى عام 2024 من خلال فعالية "هبوط الكرة" التقليدية في ساحة "تايمز سكوير"، في ظل درجات حرارة أعلى بقليل من درجات التجمد.

وتساقطت الأمطار على مئات الآلاف من المحتشدين في الساحة الشهيرة، حيث رددوا أغنيات مثل "أولد لانج ساين" و"نيويورك، نيويورك".

وكما هو الحال في العديد من المدن الأمريكية الأخرى، جرت الاحتفالات في ساحة "تايمز سكوير" في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تخشى السلطات الأمنية في الولايات المتحدة من وقوع حوادث بسبب التوترات الدولية الناتجة عن حرب غزة. كما أفاد بعض الصحفيين بتجمهر مجموعة أخرى من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، بالقرب من "تايمز سكوير".

من ناحية أخرى، استقبل مئات الآلاف من الافراد العام الجديد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من خلال إطلاق الألعاب النارية وتشغيل المقطوعات الموسيقية المبهجة، بحلول منتصف ليل الاثنين.

وبدأ عرض تقليدي للألعاب النارية استمر لمدة 12 دقيقة عند منتصف الليل، تم انطلاقه من 10 قوارب أمام شاطئ "كوباكابانا" الشهير عالميا. كما رافق الاحتفال عزف لفريق أوركسترا وعرض لطائرات بدون طيار (درون).

وفي الوقت نفسه، اتخذت المدينة إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أو جرائم محتملة أثناء الاحتفالات، حيث تم نشر نحو 3000 شرطي إضافي ضمن دوريات أمنية في الشوارع مقارنة بالعام السابق، وتم وضع المزيد من الكاميرات الأمنية في عدة مواقع، للتمكن من التعرف على أرقام لوحات السيارات ووجوه الأفراد.

ودخلت لندن العام الجديد من خلال دقات ساعة "بيج بن" وإقامة عرض مذهل للألعاب النارية على عجلة فيريس الدوارة العملاقة في لندن.

من ناحية أخرى، أعلنت أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا، تغيير التقويم لديها بحلول منتصف الليل.

وفي سيدني، أضاء عرض ضوئي ضخم السماء، حيث كان يظهر في الخلفية الأشهر عالميا جسر هاربور ودار الأوبرا. وبحسب المنظمين، تم إطلاق أكثر من 13 ألفا و500 لعبة نارية في منطقة الميناء فقط.

كما كانت هناك إسقاطات ضوئية تمت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع نزول حشود من الأفراد إلى الشوارع، مثلما حدث في العديد من المدن الأخرى، حيث صارت القيود الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا شيئا من الماضي في جميع أنحاء العالم.

أما في مدينة أوكلاند، وهي أكبر مدن نيوزيلندا، تمت إضاءة المعالم الشهيرة، كما أضاءت الألعاب النارية برج "سكاي تاور"، بينما استمتع المشاهدون بضوء الليزر وعرض الرسوم المتحركة المتزامن مع معالم أخرى، من بينها "جسر هاربور" في أوكلاند.

وفي الوقت نفسه، نظمت ولنجتون، عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، عرضا للألعاب النارية وقامت بتشغيل موسيقى احتفالية في بحيرة داخلية بالمدينة. كما تم تقديم عرضين منفصلين للألعاب النارية في ساموا، إيذانا ببدء العام الجديد.

وقد كانت جزر تشاتام، وهي جزء تابع للأراضي النيوزيلندنية، هي الأولى في البلاد التي دخلت العام الجديد. وتقع الجزر على بعد نحو 800 كيلومتر شرق الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ويعيش فيها نحو 700 شخص.

وفي وقت لاحق، احتفلت آسيا من خلال إقامة عروض ضوئية ضخمة، حيث قام سكان سنغافورة، بمتابعة عروض الألعاب النارية في خليج مارينا.

وفي تايوان، تم إطلاق نحو 16 ألف لعبة نارية عند مبنى تايبيه 101 الشهير في البلاد، والذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار.

أما في بانكوك، فقد تركزت الاحتفالات عند نهر تشاو فرايا الذي يعكس أضواء الألعاب النارية في كل عام. وعلى صعيد آخر، تستقبل تايلاند، التي تتبع التقويم البوذي، عام 2567.

أما في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، فقد تميزت بداية العام الجديد بقرع جرس "بوسينجاك" العملاق 33 مرة تحديدا، مثل كل عام، حيث تجمع عشرات الآلاف خصيصا من أجل الحدث المثير.

كما رحبت الصين بالعام الجديد بشكل أكثر هدوءا من أجزاء أخرى من العالم، حيث لا تمثل ليلة رأس السنة أولوية كبيرة بالنسبة للصينيين، الذين لا يبدأ عامهم القمري التقليدي إلا في العاشر من شهر فبراير. وعندئذ فقط يحتفل الصينيون على نطاق واسع.

ومع ذلك، لن يكون هناك الكثير مما يدعو إلى البهجة في إسرائيل وفي قطاع غزة أو أوكرانيا، حيث تستمر الصراعات بلا هوادة.

وسوف تكون دولة ساموا الجزيرة الأمريكية، الواقعة على بعد 220 كيلومترا إلى الشرق من ساموا، آخر منطقة تدخل إلى العام الجديد 2024.