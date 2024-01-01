سوهاج: ملياران و264 مليون جنيه تكلفة إنجاز 62 مشروعا للطرق والكباري في 2023

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2023م، بلغت مليارين و264 مليونا و600 ألف جنيه، ضمن خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.



وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروعات التي أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري بلغت 14 مشروعا بتكلفة مليارين و24 مليون جنيه، منها "إنشاء محاور وكباري، وازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية".

وأشار إلى أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة في محافظة سوهاج، وهي كالتالي مشروع إنشاء محور طما على النيل "المرحلة الثانية"، بتكلفة 243 مليون و130 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع استكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر، بطول 115 كم، بتكلفة 732 مليونا و908 آلاف جنيه، تم نهو الأعمال وجار الافتتاح.

- مشروع تطوير واستكمال رفع كفاءة الطريق القائم الصعيد / البحر الأحمر من الكيلو 40 وحتى الكيلو 70 من الكيلو 80 وحتى الكيلو 90، بإجمالي أطوال 20.6 كم، وبتكلفة إجمالية 134 مليونا و150 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال به وجار الافتتاح.

ومشروعات استكمال أعمال الأتربة والأساس للقطاع الثاني بطريق سوهاج البحر الأحمر، بطول 10 كيلومترات، وبتكلفة 36 مليونا و400 ألف جنيه، وتم نهو الأعمال بها وجار الافتتاح.

- مشروع إنشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلو مترا، بتكلفة 211 مليونا 447 ألف جنيه وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج "القطاع الأول"، بطول 4 كيلومترات وبتكلفة 19.9 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام / كوبري جرجا القطاعين "الأول والثاني"، بطول 8 كيلو مترات، وبتكلفة 38.695 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع رفع كفاءة طريق سوهاج / العسيرات /جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادي، بطول 15 كيلو مترا، وتكلفة 35.903 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال به.

- مشروع إنشاء كوبري المراغة العلوي أعلى السكة الحديد للسيارات بتكلفة 198 مليون جنيه جار العمل به.

- مشروع إنشاء كوبري الروافع قبلي "أعلى مزلقان السكة الحديد"، بتكلفة 146 مليون جنيه وجار العمل به.

- مشروع إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج بطول 20 كيلو مترا، وبتكلفة 230 مليون جنيه وجار نهو الأعمال به.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة انتهت خلال عام 2023 الماضي، من إنجاز 46 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 68.15 كيلومتر، وبتكلفة 129 مليونا و600 ألف جنيه.

وأضاف "الفقي"، أن المحافظة شهدت الانتهاء من عدد من المشروعات التي أشرفت عليها جهات أخرى، منها "مشروع نفق العروبة، بتكلفة 40 مليون جنيه، والذي أشرف على إنشاؤه هيئة الإنتاج الحربي، والانتهاء من مشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي شمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأكد أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.