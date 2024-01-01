احتفل نحو 06ر1 مليون شاب في اليابان بيوم رأس السنة الجديدة كبالغين جدد وهم في عمر 18 عاما.

وأشارت تقديرات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إلى أنه بحلول أول يناير 2024، أصبح هناك حوالي 550 ألف رجل وحوالي 520 ألف امرأة في البلاد تبلغ أعمارهم 18 عاما، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الإثنين.

وبالمقارنة مع أرقام عام 2023 انخفض عدد الأشخاص البالغين 18 عاما من العمر في إحصاء رأس السنة لعام 2024 بنحو 60 ألفا، مما يجعل العدد منخفضا بشكل قياسي منذ تسجيل هذه الإحصائيات لأول مرة في عام 1968.

يذكر أنه حتى أول يوم من عام 2022، كانت الوزارة تعرّف البالغين بأنهم من بلغوا سن العشرين.