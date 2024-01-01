مصرع 4 أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف بعد زلزال اليابان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن فريق إدارة الأزمات في المقاطعة قولهم:" تأكد مصرع أربعة أشخاص في إيشيكاوا جراء الزلزال".

بدورها، أصدرت الحكومة اليابانية أوامر بإجلاء حوالي 100 ألف شخص في مناطق على الساحل الغربي لجزيرة هونشو، وسط تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

من جانبه، قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إنه أصدر تعليمات لفرق البحث والإنقاذ ببذل كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح، على الرغم من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب تعطل الطرق، محذرا السكان أيضا من الاستعداد لمزيد من الكوارث.

وأضاف كيشيدا:" أحث سكان المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجات (تسونامي) على الإخلاء في أقرب وقت ممكن".

من جهته حذر توشيهيرو شيموياما المسؤول في هيئة الأرصاد اليابانية، من وقوع المزيد من الهزات القوية خلال الأيام القادمة، في المنطقة التي شهدت أنشطة زلزالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

وتقع اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للنشاط الزلزالي، كما تعتبر أيضا موطنا لمئة بركان نشط.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتية تسونامي، في مصرع أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة /فوكوشيما/ النووية.