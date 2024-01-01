صحة غزة: 5500 مريض يحتاجون بشكل عاجل للعلاج بالخارج

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة لإنقاذ حياة الطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين، ومنع الكارثة الصحية والإنسانية والنفسية في مراكز الإيواء.

ونوه في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن «دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة لازال مكبلًا بتعنت الاحتلال الإسرائيلي»، منوهًا أن «ما يسمح بدخوله محدود، ويبقي المنظومة الصحية عاجزة أمام إنقاذ آلاف الجرحى».

وناشد الأطراف كافة بإيجاد آليات فاعلة وممر إنساني آمن؛ لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها لجميع مستشفيات قطاع غزة.

وأوضح أن «عدد الجرحى الذين غادروا للعلاج بالخارج بلغ 645 جريحًا فقط»، قائلًا إن «العدد يبين أن الآلية المتبعة لمغادرة الجرحى مقيدة وتساهم في قتل مئات الجرحى».

وطلب من كل الأطراف والمؤسسات الدولية توفير آليات فاعلة؛ تضمن سرعة خروج مئات الجرحى والمرضى يوميا، وتساهم في مغادرة 5500 حالة بشكل عاجل للعلاج بالخارج؛ من أجل إنقاذ حياتهم.

وأكد أن «الوزارة تعمل على قدم وساق مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية؛ لإعادة تشغيل المراكز الصحية وتوفير الرعاية الصحية للسكان والنازحين في جميع مناطق قطاع غزة».

وجدد مطالبة المؤسسات الأممية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية، والضغط المستمر للإفراج عنهم.