إسرائيل تتوقع حربا طويلة في غزة وتعيد بعض جنود الاحتياط للحياة المدنية مؤقتا

يعدل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حاليا، انتشار قواته، تحسبا لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة، كما يسمح لبعض جنود الاحتياط التابعين له بالعودة بصورة مؤقتة للحياة المدنية.

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد: "إن أهداف الحرب تتطلب قتالا طويل الأمد، وإننا نستعد وفقا لذلك".

وأضاف: "إننا نخطط بحكمة لإدارة القوات التي تعمل في الميدان، ونبحث في نظام الاحتياط والاقتصاد وتحديث القوات والاستمرار في عمليات التدريب القتالي داخل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع هاجاري، أن بعض جنود الاحتياط "سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم" هذا الأسبوع.

وأوضح: "هذا سيخفف من العبء على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيسمح لجنود الاحتياط باستجماع القوة من أجل الأنشطة المقبلة في العام الجديد، وسوف يستمر القتال، وستظل هناك حاجة لجنود الاحتياط. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر تدريب الضباط".