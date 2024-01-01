من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في روسيا، بنسبة 5ر18%، اعتبارا من اليوم الاثنين، ليصل إلى 19242 روبل (60ر212 دولارا) شهريا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن آخر مرة جرى فيها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3ر6% ليصل إلى 16242 روبل (50ر179 دولارا) شهريا، كانت في أول يناير 2023.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب حالة الأمة الذي ألقاه في فبراير الماضي، إجراء تعديل تصاعدي على الحد الأدنى القانوني للأجور.

وسيؤدي رفع الأجور الرسمي إلى زيادة أجور نحو 8ر4 مليون عامل في جميع أنحاء روسيا.

علاوة على ذلك، سيتم تحديد الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للفرد عند 15453 روبل (70ر170 دولارا) شهريا بشكل عام، و16844 روبل (10ر186 دولارا) للسكان في سن العمل، و13290 روبل (80ر146 دولارا) للمتقاعدين، و14989 روبل (70ر165 دولارا) للأطفال.

يشار إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهري هو الحد الأدنى القانوني من إجمالي الراتب أو الأجور التي يتعين على صاحب العمل الروسي دفعه للعامل شهريا قبل خصم ضريبة الدخل الشخصي.

ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للأجور عن تكلفة المعيشة للسكان في سن العمل، وهو موحد في جميع مناطق روسيا الـ 89. وتم تعديله 25 مرة منذ عام 2000، بما في ذلك الزيادة الأخيرة.