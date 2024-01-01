إكسون موبيل الأمريكية تغادر العمل في حقل نفطي عراقي بعد تسوية مع بيتروجاينا الصينية

أعلن رسميا في العراق، اليوم الاثنين، عن مغادرة شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العمل في حقل غربي القرنة الأول جنوبي العراق، وتسليم إدارة تشغيل الإنتاج في الحقل إلى شركة "بتروجاينا" الصينية.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي اليوم، عن أن شركة نفط البصرة أقامت احتفالية تسليم مهام إدارة المشغل الرئيسي لحقل غربي القرنة الأول إلى شركة "بتروجاينا" الصينية ،التي حلت بديلا عن شركة "إكسون موبيل" بموجب اتفاق تسوية لحصتها في الحقل لتصبح شركة "بتروجاينا" الصينية المشغل الرئيسي لحقل غربي القرنة الأول في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).

وأوضح البيان أن شركة نفط البصرة أصبحت شريكا رئيسيا في إدارة الحقل بنسبة 7ر22 ‎%‎ إلى جانب شركات بتروجاينا الصينية وبرتامينا الإندونيسية ويوتوشو اليابانية إضافة إلى الشريك الحكومي المتمثل بشركة الاستكشافات النفطية.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية الحالية لحقل غربي القرنة الأول تجاوز سقف 500 ألف برميل في اليوم، وتقوم كل من شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة بإستثمار الغاز المصاحب للحقل.

كانت شركة إكسون موبيل الأمريكية قد فازت بعقد استثمار حقل غربي القرنة الأول بمحافظة البصرة العراقية، الذي تبلغ احتياطاته أكثر من 20مليار برميل بعد إطلاق العراق جولة التراخيص الأولى عام 2008 لاستثمار الحقول النفطية في إطار خطة حكومية لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق.