لا تزال أزمة المهاجم الصريح هي المشكلة الأولى التي تواجه أي مدير فني يتولى المسؤولية الفنية للنادي الأهلي ومجلس الإدارة الحالي.

محاولات الأهلي لشغل مركز المهاجم الصريح، بلاعب أجنبي، لم ترتق لتطلعات الجماهير وحجم ومستوى بطولات الأهلي منذ رحيل المغربي وليد أزارو، حيث تعاقد الأهلي مع الكونغولي والتر بواليا والسنغالي أليو بادجي قبل أن يرحلا دون تقديم أي شيء يذكر مع النادي.

وتعاقد الأهلي مطلع الموسم الحالي مع الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، ورغم كبر سنه تطلع الكثير لشيء من الخبرة نظير مسيرة النجم الفرنسي ولكنها تطلعات الجميع تراجعت سريعًا بعد المستوى الذي ظهر به موديست وعدم جاهزيته الفنية أو البدنية.

ومع فتح فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عاد الحديث عن مهاجم الأهلي مرة أخرى، حيث كشفت تقارير صحفية دنماركية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع الدنماركي من أصول فرنسية وسام أبو علي، مهاجم نادي سيريوس الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولكن بالبحث عن اللاعب صاحب الـ24 عامًا، نجد أنه يعاني من تاريخ إصابات غير مطمئن، خاصة بمشاكل في القلب خلال عام 2021، بالإضافة إلى إصابة مكررة مرتين بمشاكل غير معروفة وفقًا لما كتبه موقع «ترانسفير ماركت» الخاص بإحصائيات كرة القدم.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة بكسر في الترقوة في سبتمبر من عام 2019، غاب على إثرها 12 يومًا، ثم تعرض لإصابة غير معروفة في سبتمبر 2020 غاب على إثرها 28 يومًا.

المهاجم الفلسطيني غاب نتيجة فيروس كورونا 14 يومًا في يناير 2021، ثم غاب بسبب إصابة غير معروفة مرة أخرى في فبراير من عام 2021 لمدة 20 يومًا.

وفي سبتمبر 2021، تعرض المهاجم صاحب الأصول الفلسطينية لإصابة بمشاكل في القلب، عندما كان يلعب لفريق فيندسيسيل، غاب على إثرها 201 يومًا وحتى نهاية مارس 2022، وخلال هذه الفترة الطويلة عانى من إصابة بكدمة رئوية.

تاريخ إصابات وسام أبو علي يعيد للأذهان المعاجم الغاني عبد العزيز يعقوبو، الذي رفض الأهلي التعاقد معه مطلع الموسم الحالي بسبب ما قال النادي النادي إنه يعاني من إصابة مزمنة قد تعود مرة أخرى.

في حين أن وكيل اللاعب قال إن توقف الصفقة جاء نتيجة رفض الأهلي دفع المبالغ المالية التي طلبها ريو آفي البرتغالي.