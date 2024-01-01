ابن الشهيد يوسف سلامة يروي تفاصيل استشهاده: طائرات الاحتلال باغته أثناء توجهه للوضوء

روى محمد سلامة ابن خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة الذي استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، تفاصيل عملية الاستهداف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن والده تعرض للاستهداف المباشر في مخيم المغازي.

وأضاف أن بعض سكان مخيم البريج طالبوا أسرته بالنزوح إلى من مخيم المغازي، لكن والده أصرّ على البقاء في المنزل رفقة بعض الجيران.

وأوضح أنّه أثناء خروج والده من المنزل إلى غرفة الضيافة للوضوء باغتته طائرات الاحتلال بالقصف المباشر.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال لم تقصف البيت بأكمله لكنّها قصفت المنطقة التي كان والدُه موجودا بها، وكان بجواره والدته الشهيدة، بجانب أختيه، إحداهما نجت والأخرى جاءت إلى مصر لتلقي العلاج.

ووجه الشكر على جهود مصر لإخراج أخته التي ترقد حاليا في غرفة العمليات في مستشفى العريش العام.

وأمس الأحد، استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.