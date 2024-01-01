استطلاع: أغلب الألمان لا يتوقعون نهاية الحرب في أوكرانيا وغزة خلال 2024

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية المواطنين لا يتوقعون نهاية الحرب في كل من أوكرانيا وغزة في 2024.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 70% من الألمان يرون أن من غير المرجح انتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من عامين، قبل نهاية العام الجديد، مقابل 15% أعربوا عن اعتقادهم بأن مثل هذا السيناريو وارد.

وقد أدت هذه الحرب إلى مقتل عشرات آلاف الجنود على الجانبين، فضلا عن مقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يأملون نهاية الحرب في قطاع غزة في العام الحالي أكبر بعض الشيء (32%)، لكن الغالبية (52%) تستبعد هذا الأمر فيما لم يبد 16% ممن شملهم الاستطلاع رأيا في هذا الموضوع.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أدت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا و800 شخص، وتشير الأمم المتحدة ومراقبون آخرون إلى أن هذه الأرقام أثبتت مصداقيتها بوجه عام، فيما لقي في الجانب الإسرائيلي نحو 1200 شخص حتفهم بينهم ما لا يقل عن 850 مدنيا.

وردا على سؤال حول أي الصراعات يمثل التهديد الأكبر بالنسبة لسكان ألمانيا، أجاب 40% بالقول إن الحرب في أوكرانيا تمثل التهديد الأكبر بالنسبة لهم مقابل 18% رأوا أن الحرب في غزة هي التهديد الأكبر، ورأى 15% أن الصراع بين الصين وتايوان هو التهديد الأكبر، واختار 6% ممن شملهم الاستطلاع شيئا آخر من خارج الصراعات الثلاثة، فيما لم يجب 21% ممن شملهم الاستطلاع على هذا السؤال.

وقال معهد "يوجوف" إن الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه عبر الإنترنت في الفترة بين 15 و19 من الشهر الماضي شمل 2092 شخصا بالغا.