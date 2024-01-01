زيادة الوعي بضرورة حماية البيئة يؤدي إلى الإضرار بسمعة رحلات السفاري الجماعية

أدت زيادة الوعي بضرورة حماية البيئة، إلى جانب الانتقادات الموجهة للرحلات الجوية المسببة لتلوث الهواء، والمخاوف من تداعيات التغير المناخي، إلى الإضرار بسمعة رحلات السفاري الجماعية.

ولا يرغب محبو مشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية في الوقت الحالي، في أن تؤدي رحلاتهم السياحية إلى الإضرار بها، وصاروا يفضلون أن تحول الشركات بعضا من إيراداتها لصالح حماية الحيوانات البرية والحفاظ علي بيئتها.

ويلاحظ أن الشباب المشاركين في جولات السفاري بشكل خاص، يطرحون كثيرا من الأسئلة قبل أن يحجزوا رحلاتهم، كما يختارون بشكل متزايد الشركات المنظمة للجولات، وفقا لمعايير الحفاظ على البيئة، وفقا لما تقوله جولي تشيتام مديرة منصة "ويفا"، التي تدعم شركات السياحة المراعية للبيئة.

وتضيف تشيتام، أن جنوب أفريقيا تعد دولة رائدة في السياحة البيئية، وترى تحولا بارزا في الطريقة التي يفكر بها الناس فيما يتعلق بقطاع السفاري.

وأوضحت أن كثيرا من شركات تنظيم رحلات السفاري حريصة على مساعدة الزوار من أجل الاستمتاع بالطبيعة، دون إلحاق الضرر بما جاءوا ليشاهدونه.

كما أن الشركات تستثمر أموالا في مشروعات بيئية، وتكافح الصيد غير المشروع للحيوانات، وتسعى إلى التخلص من الانبعاثات الغازية الملوثة لللبيئة.

وتؤكد تشيتام، أن الإقبال تزايد على رحلات السفاري صديقة البيئة، حيث يقيم الزوار داخل أماكن تحافظ على الطبيعة، مما يعني أن النزل أصبحت تشيد من مواد صديقة للبيئة، بدلا من الطرق التي كانت سائدة خلال الفترة الاستعمارية، والتي كانت تعتمد على تشييد المباني من الطوب والأسمنت.