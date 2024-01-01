 الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع تمركز الطائرات الحاملة لصواريخ ستورم شادو في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع تمركز الطائرات الحاملة لصواريخ ستورم شادو في أوكرانيا

أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 3:50 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف مطارات تتمركز فيها مواقع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في أوكرانيا واعتراض 16 صاروخًا لراجمات "هيمارس" الأمريكية.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على البنية التحتية للمطارات، التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، مؤكدة تحقيق هدف الهجوم بضرب كل الأهداف.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "لقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 16 صاروخًا من طراز (هيمارس) و6 صواريخ من نوع (أوراجان) وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية على محاور متفرقة".

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