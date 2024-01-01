شركة إسكوم في جنوب أفريقيا تستأنف قطع التيار الكهربائي

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا "إسكوم هولدينجز إس.أو.سي ليمتيد"، أنها ستستأنف قطع الكهرباء القسري بشكل أبكر مما كان متوقعا بسبب تأخير عودة ثلاث وحدات إلى العمل وتوقف التوليد في ست وحدات أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إنها ستقطع 2000 ميجاوات من الشبكة، غدا الثلاثاء، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الرابعة مساء، ثم 3000 ميجاوات حتى الساعة الخامسة من صباح الأربعاء.

وقالت الشركة إن هذا النمط سيتكرر حتى إشعار آخر.

وكانت الشركة المملوكة للدولة قد قطعت الكهرباء آخر مرة في 14 ديسمبر الماضي، وكانت تخطط في البداية لاستئناف قطع التيار الكهربائي يوم الجمعة المقبل.

وقامت شركة إسكوم اليوم الاثنين، بمزامنة الوحدة الخامسة من محطتها العملاقة التي تعمل بالفحم إلى الشبكة الوطنية لأول مرة.

وقال بيكي نيكسومالو رئيس قسم التوليد بالمرفق ، في بيان على تطبيق واتس أب أمس الأحد، إن هذا التزامن سيضيف 800 ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى الشبكة ويتبع عودة ثلاث وحدات تم إدخالها على شبكة الإنترنت من نهاية سبتمبر.

وأضاف أن الوحدات ستجلب ما مجموعه 3200 ميجاوات إلى الشبكة، مما يحسن قدرة التوليد المتاحة.

يُذكر أن جنوب أفريقيا، التي أخفقت في صيانة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لديها أو ضخ استثمارات لتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، تواجه أزمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي، ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.