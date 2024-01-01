شباب ورياضة دمياط تنظم برنامجا تدريبيا في التصميم الاحترافي بالفوتوشوب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، «إدارة البرلمان والتعليم المدني»، أولى فعاليات البرنامج التدريبي لفنيات التصميم باستخدام الفوتوشوب "التصميم الاحترافي".

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن التدريبات بدأت اليوم، وستنتهي في 3 يناير 2024 وتقام في مركز شباب إستاد دمياط الجديدة، لـ 37 مشاركا، وتدورمحاور البرنامج التدريبي، حول فن الجرافيك وأهمية استخدامه، في مجالات استخدام الجرافيك، ومهارة التصميم باستخدام الفوتوشوب، وتعلم الأدوات الاحترافية في التصميم باستخدام الفوتوشوب.

وتهدف فعاليات البرنامج إلى احتراف الفوتوشوب، وهي مهارة قوية ومطلوبة للحصول على وظيفة جيدة، سواءً في سوق العمل الاعتيادي أو العمل الحر، كذلك امتلاك مهارة التصميم على الفوتوشوب، ويعطي المزيد من الأفضلية في السير الذاتية، وتقوية فرص القبول في الوظيفة التي يطمح لها الشخص، كما أن تعلم الفوتوشوب يحسن من المسار الوظيفي، ويجعلك أكثر إبداعًا.

ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.