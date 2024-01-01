سريلانكا ترفع تقديراتها لحصيلة الضرائب خلال العام الماضي

قال وزير الدولة للمالية في سريلانكا شيهان سيماسينج، إنه من المتوقع وصول إيرادات الضرائب خلال العام الماضي إلى 2.752 تريليون روبية (8.49 مليار دولار)، في حين كانت التقديرات الصادرة في نوفمبر الماضي تبلغ 2.596 تريليون روبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح يمكن أن يصل خلال العام الماضي إلى 3.1 تريليون روبية، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 2.851 تريليون روبية فقط.

ومن المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا أوليا خلال 2023، في حين كانت الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تسجيل عجز أولي.

وقال الوزير للصحفيين إن الميزانية حققت حتى نوفمبر الماضي فائضا أوليا قدره 330 مليار روبية، في حين أن كان المستهدف وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان تسجيل عجز قدره 209 مليارات روبية.

في الوقت نفسه تتوقع سريلانكا تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 2% مقابل 1.8% كمعدل نمو مفترض في الميزانية.